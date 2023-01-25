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Hazal Kaya Kendisine 'Nankör' Diyen Takipçisine Bakın Ne Cevap Verdi?

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisine 'Nankör' diye bir Twitter kullanıcısına bakın cevap verdi. İşte haberin detayları...

Magazin 25.01.2023, 21:25 25.01.2023, 21:29 sercan
Hazal Kaya Kendisine 'Nankör' Diyen Takipçisine Bakın Ne Cevap Verdi?

Hazal Kaya, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Oyuncu, Düvenci'nin, "İzlediğin Türk dizisi var mı?" sorusuna, "Türk dizisi? Yok. Selahattin Paşalı için Ömer'e baktım" yanıtını verdi. Bir Twitter kullanıcısı ise, "Sen kimsin acaba? Küçümsediğin şeyin parçası olarak bu millet sana para kazandırıyor! Bıktık artık bu nankörlerden nereden geldiğini nereden para kazandığını unutup ülkesini küçümseyenlerden ve bunlara hâlâ iş götürüp para kazandıran bizlerden! Hazal Kaya sanırsın Elizabeth Taylor" diyerek, tepki gösterdi. 


Bu tweet'i gören Kaya, cevap verdi. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu, "Beybi sakin, 3 saate yakın dizi izlemek benim için çok zor sadece... Yerli dizi yersiz uzun" diyerek, dizi sürelerinden dolayı izlemediğini söyledi. 

HAZAL KAYA KİMDİR?

Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında; 1 Ekim 1990'da İstanbul'da doğan oyuncu Hazal Kaya, 31 yaşındadır.

İlkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı.

2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Aynı zamanda Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.

14 Ocak 2011 Show TV'de başladığı Adını Feriha Koydum adlı diziyle ekranlara geri döndü. Başrolünü Çağatay Ulusoy'la paylaştığı dizide Feriha Yılmaz Sarrafoğlu karakterini canlandırdı. Aynı sene içinde başrolünü Ayça Bingöl ve Selin Şekerci ile paylaştığı Ay Büyürken Uyuyamam adlı sinema filminde Hülya karakterini canlandırdı. Yine başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Bu Son Olsun adlı sinema filminde de Lale karakterini canlandırdı. Daha sonra annesi Ayşegül Kaya ile birlikte Bingo reklamları için kamera karşısına geçtiler. Adını Feriha Koydum dizinin 2. sezon finalinde diziden ayrılan Hazal, 2012-2013 sezonunda ATV'de yayınlanan Son Yaz-Balkanlar 1912 ile ekrana döndü. Emine karakterini canlandırdı. Ancak dizi iyi reyting almadığı gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan A.Ş.K. adlı dizide tenis hocası Azra Özak karakterini canlandırdı. Fakat dizi 13. bölümde final yaptı. Bir süre sonra da yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı İtirazım Var filminde Zeynep Bulut karakterini canlandırdı. Birçok kategoride 2014’ün en önemli isimlerini seçen ichaps’te sanatçılar kategorisinde Hazal Kaya uluslararası mükemmellik madalyası alarak "dünyanın en etkili isimleri" arasında yer aldı. 2015 yılında ise TV8'de yayınlanan, başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Maral: En Güzel Hikayem dizisinde Maral Erdem karakterini canlandırdı.

Türk dizilerini yayınlayan ve Türk magazin dünyası ile ilgili özel programlar yayınlayan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC kanallarında yapılan anketin sonuçlarına göre en fazla beğenilen Türk kadın sanatçılar anketinde 4. sırada yer aldı. Aynı zamanda 4 kıtada 35 farklı ülkeden bulunan, 2010 Ağustos - 2015 Ağustos dönemini kapsayan resmi açıklamaları derlenen araştırmaya göre de en popüler 10 kadın oyuncu listesinde 6. sıradadır. "Lebanon Awards 2015" ödülünü kazanan tek Türk sanatçıdır. Yine Mayıs 2011 - Mayıs 2016 arasında, 4 kıta ve 35 farklı ülkeden elde edilen reyting sonuçlarına göre düzenlenen en popüler 10 kadın oyuncu listesinde 6. sıradadır. Mayıs 2016 itibaren listede 6. sıradan 5. sıraya yükseltti. En güzel 10 kadını 2016 listesinde de 5. sıradadır.

Hazal Kaya son olarak 'Benden Ne Olur' adlı sinema filmi ve 'Misafir' adlı dizide rol almıştır.

Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile evlenmiştir. Çiftin Fikret Ali adında bir oğlu bulunuyor.

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