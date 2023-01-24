Hazal Kaya'dan Flaş İtiraflar

Ceyda Düvenci'nin, yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'in konuğu oldu. Hazal Kaya, Ceyda Düvenci'ye eşi Ali Atay'la olan aşk hikayelerini anlattı... Düvenci'nin eşi Bülent Şakrak'tan bile kendisini Ali Atay'la tanıştırmasını istediğini ilk kez NTV ekranlarından itiraf etti. İşte Hazal Kaya'nın o cümleleri: "Biz Ali'yle bir yerde karşılaştık, ben onu çok beğendim, o beni yazdığı film için çağırdı, aslında ben onu aylardır evrenden talep ediyordum, Evrenden ve ortak arkadaşlarımızdan... Ortak arkadaşlarımızdan biri de Bülent'tir. Bülent'i öldürüyordum, o da bana çemkiriyo 'ben çöpçatan mıyım' diye... Ben de hiç öyle talepkar biri değildim" İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya , sunuculuğunu'nin, yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'in konuğu oldu. Hazal Kaya, Ceyda Düvenci'ye eşi Ali Atay'la olan aşk hikayelerini anlattı... Düvenci'nin eşi Bülent Şakrak'tan bile kendisini Ali Atay'la tanıştırmasını istediğini ilk kez NTV ekranlarından itiraf etti. İşte Hazal Kaya'nın o cümleleri: "Biz Ali'yle bir yerde karşılaştık, ben onu çok beğendim, o beni yazdığı film için çağırdı, aslında ben onu aylardır evrenden talep ediyordum, Evrenden ve ortak arkadaşlarımızdan... Ortak arkadaşlarımızdan biri de Bülent'tir. Bülent'i öldürüyordum, o da bana çemkiriyo 'ben çöpçatan mıyım' diye... Ben de hiç öyle talepkar biri değildim"

Hazal Kaya, Bambaşka Sohbetler'de ilk kez yeniden çekilecek olan Aşkı Memnu için yorum yaptı. Hazal Kaya: "Çok merak ediyorum, tabii ki yapsınlar. Şahane bir roman... Merakla bekliyorum, kim oynayacak Nihal'i en çok onu merak ediyorum" dedi.

"LOĞUSALIĞIM AĞLAMAKLA GEÇTİ"

Ceyda Düvenci'nin "Bu hayatta en çok kimi seviyorsun?" sorusuna Hazal Kaya'nın yanıtı "Oğlumu çok seviyorum. Hatta loğusayken günlerce ağladım, çok seviyorum diye! Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum bu kadar sevmekle. Loğusalığım benim onu çok sevmeye dair ağlamalarımla geçti. Annemi çok seviyorum, kocamı çok seviyorum, babamı çok seviyorum" oldu...

"BENİM SESİM YÜKSEK"

Ceyda Düvenci, aynı zamanda komşu olduğu Hazal Kaya'ya annesiyle olan tartışmalarını duyduğunu hatırlattı. Hazal Kaya'nın o konuya da yanıtı ilginç oldu: "Kavga kötü bir şey değil. Yapılsın bitsin, o çirkin enerjiyi atalım aramızdan. Ne kadar zevkli. Bütün kötü enerji kayboluyor ortadan. Ben bağırdığımı düşünmüyorum, benim sesim yüksek" dedi.

"İLKYARDIM EĞİTİMİ ALDIM"

Hazal Kaya, anne olduktan sonra ilkyardım eğitimi aldığını söyleyerek yaşadıklarını şöyle anlattı: "İlk yardım eğitimi aldım Fikret için, ne yapacağımı bilmeliyim diye... Bir kere gerçekten boğazına bir şey kaçtı Fikret'in onda da şöyle bir ses çıkarmışım 'ahah" demişim, bir gün bunun olacağını biliyormuşum gibi bir şey yani... Manevrayı yaptım, bahçeye çıktım, gerisini hatırlamıyorum"