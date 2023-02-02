Hazal Filiz Küçükköse'den Kardeş İtirafı

Alışverişe geldiğini söyleyen Küçükköse projelerinden de bahsetti.

Oyuncu “Nejat İşler’in de olduğu üçleme bir proje çektik. İlki yayınlanacak. Biz üçüncü ve son bölümü de çektik. Yayınlanmasını bekliyoruz artık” dedi.

İkizi Deniz Küçükköse'yle küçükken sık sık yer değiştirdiğini söyleyen oyuncu “Eskiden birbirimizin yerine geçiyorduk. Çok komik anılarımız var bunlar ile ilgili. Şimdi alışverişteyim. Saha sonra uzun uzun hikayelerimi anlatırım" dedi.