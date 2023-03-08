Hazal Filiz Küçükköse: Çok Zor Günler Geçiriyoruz

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Aracını beklediği sırada objektiflere takılan güzel oyuncu muhabirler ile ayaküstü sohbet etti.

Küçükköse "İyiyiz demek içimden gelmiyor şu dönemde, çok zor günler geçiriyoruz, umarım yaralarımızı hep birlikte sararız." diyerek oradan ayrıldı.

