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Hayranlarına Müjdeyi Verdi

Son olarak Survivor All Star 2022 yarışmasında mücadele eden Barış Murat Yağcı, sevenlerine müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Magazin 24.10.2022, 17:21 24.10.2022, 17:22 arif hür
Hayranlarına Müjdeyi Verdi

Model sevgilisi Laura Celine'den ayrılan Barış Murat Yağcı, bir süredir Almanya-Türkiye arası mekik dokuyordu.

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YENİ PROJE MÜJDESİ

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye dönen Yağcı, "Yeni bir proje üzerine çalışıyorum. Bu proje dizi olmayacak. Dizi işleri benim için zor. Hayalimi gerçekleştireceğim için mutluyum" dedi.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan 'Kocamın Ailesi' ile oyunculuk kariyerine başladı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde 'Eymen' karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde 'Bora' karakterini canlandırdı.

2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde 'Demir' karakterine hayat verdi. Ancak Yağcı'nın yıldızı Survivor 2020 ile parladı.

Barış Murat Yağcı son olarak Survivor All Star 2022'de mücadele etti. 

BARIŞ MURAT YAĞCI SEVGİLİSİ KİM?

Barış Murat Yağcı, son olarak model Laura Celine ile aşk yaşadı. Yağcı'nın hayatında şu sıralar kimse yok.

#Barış Murat Yağcı #snob magazin #Magazin #survivor all star
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