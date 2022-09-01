Hayırlı evlat Eda! Elini bırakmadı

Ünlü oyuncu Eda Ece, Nişantaşı'nda babasıyla objektiflere yansıdı.

Koluna girip yürümesine yardımcı olduğu babasıyla bir klinik çıkışı görüntülenen oyuncu Eda Ece "Arkadaşlar babam böyle şeyleri pek sevmez. Zaten doktor çıktık şimdi konuşamayalım, zamanı değil" diye konuştu.



