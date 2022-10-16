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Hayatta hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım

Yaklaşık 6 aydır kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kalkavan'ın ölümünün ardından Hülya Koçyiğit bir fotoğraf paylaşıp üzüntüsünü ifade etmişti. Kalkavan’ın Fatma Girik ile fotoğrafı da ortaya çıktı.

Magazin 16.10.2022, 22:57 Emrah
Hayatta hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım

Akciğer kanseriyle mücadele eden ancak dün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Kalkavan’ın Fatma Girik’in vefatının ardından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Kalkavan’ın o yazısı yürekleri sızlattı.

İşte Billur Kalkavan’ın Fatma Girik’in vefatının ardından yaptığı yürek yakan o paylaşım…

“Annem vefat etmeden önceydi, Bodrum’a @tokabodrum otele gidiyordum, Fato da Torba’da yaşıyor diye annem ara hatırını sor dedi. Aradım kardeşi Günay bey İst’da tedavi oluyor dedi, söyledim selamları ulaştı mı bilmiyorum. Sonradan annem vefat etti, Fato’yu arayamadım derken Fato gitti. Hayatta hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım. Bugün arayayım yarın arayayım derken onlar cennette buluştu biz burada kaldık.
Değerli kadın, dürüst, dobra, mert, sözünün eri, ülkesine ve biricik aşkı Memduh Ün’e aşık şahane insandı.
Türk filmlerinin çoğu ben bebekken yaşadığımız Beylerbeyi’ndeki yalıda çekiliyordu. Bendeki albümlerde tüm oyuncuların 100lerce fotosu var. Fato beni çok severmiş bi de Filiz Akın çok severmiş. Annem de ikisini çok severdi. @filizakink sen çok yaşa lütfen.”

#Billur Kalkavan #fatma girik #Magazin #Snobmagazin
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