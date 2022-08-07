Hayatı Film Oluyor! Kendisini Oynayacak İsim Şaşırttı...

Türk müziğinin usta söz yazarı, besteci ve şarkıcısı Selami Şahin, Akşam TV’de yayınlanan Akşam Yıldızı programının konuğu oldu, Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan’ın sorularını yanıtladı. İlk şarkısını “Sen Mevsimler Gibisin”i 1969 yılında yazan ve daha kariyerinin ilk yılında Altın Kelebek almaya hak kazanan Selami Şahin engebelerle dolu hayat hikayesini, ailesini ve müzik yaşantısını anlattı. 500’e yakın şarkısı olduğunu bunlardan 300’ünün hit parçalardan oluştuğunu söyleyen Selami Şahin “Benim hayatım bir roman’ zaten hayatımı film öncesinde kitap haline getirmeyi planlıyoruz. İstanbul’a geldiği ilk yıl farklı zamanlarda 18 gününün Taksim ve Gülhane parkında banklarda yatarak geçtiğini, çöpten yiyecek bularak karnını doyurduğunu anlatan Şahin ‘İç çamaşırımın içine köyde annem bir cep yapmıştı, o cebe paralarımı saklıyordum. Çok zor günler geçirdim. Çöplerde yemek aradığım zamanlarda çok ağladım ama hep ‘Şarkıcı olayım, para kazanıp anne babama rahat bir hayat yaşatayım’ diye dua ettim. Dualarımın karşılığında, hayırlı bir evlat da olduğum için Allah bana bu şöhreti nasip etti” diye konuştu. Hayatının film olması için hazırlıkların başladığını dile getiren Selami Şahin ‘Gençliğinizi kim canlandırır?’ sorusuna karşılık ‘Lider olabilir, benim gençlik hallerime çok benziyor, sesi de çok güzel” dedi. Müslüm Gürses ve Bergen’in filmlerinde oyuncuların şarkıları seslendirmesinin tepki çektiğini hatırlatarak ‘Sizin filminizde şarkıları kim seslendirmeli?’ sorusunu yönelttiğimiz Selami Şahin “Oğlum Lider seslendirebilir, ses rengi bana benziyor” şeklinde cevap verdi.

HAYATIMIN EN BÜYÜK ZEVKİNİ ‘REZİL RÜSVA’ YAŞATTI

Bundan 4 ay önce Lider’in ilk kez söz ve bestesini yaptığı ‘Rezil Rüsva’ adlı parçada ona eşlik eden ve birlikte klip çeken Şahin ‘Oğlunuzla şarkı söylemek, klipte yer almak sizi duygulandırdı mı?’ sorusuna karşılık da şunları söyledi: “Hayatımda aldığım en büyük zevkti oğlumla birlikte şarkı söylemek. Allah bana bugünleri nasip etti. Annem ve babama taptım, sonra da eşime evlatlarıma. Onlar benim için çok değerli, klibi izlerken mutluluk gözyaşı döktüm.”

LİDER’İN ADINI ZEKİ MÜREN, İREM’İN ADINI AJDA PEKKAN KOYDU

Lider’in isim babasının Zeki Müren olduğunu hatırlatan Selami Şahin “Lider doğduğunda Zeki Müren beni evine davet etti, ‘İsim babası ben olacağım. Senin plak şirketinin adı Lider, oğlunun adı da Lider olsun’ dedi. Sonra avucuma 30 tane altın bıraktı. Sanat Güneşimiz de benden 30 şarkı seslendirdi, onun sesinden şarkılarımı dinlemek benim için büyük gururdu” dedi.

Kızı Meryem İrem’in adını da Ajda Pekkan’ın koyduğunu anlatan Selami Şahin “İrem doğduğunda Ajda Pekkan isim annesi olmak istediğini söyledi ve kızımın kulağına adını fısıldadı. Meryem ismini de ben çok önceden niyet etmiştim, Meryem İrem koyduk” şeklinde konuştu.

Diğer oğlu Emirhan’ın isminin nereden geldiğini sorduğumuz Selami Şahin, ‘Arap ülkelerinde emir lider anlamına geliyor, anlam açısından Lider’le uyumlu olsun istedik, ön adı da Fikret rahmetli kayınpederimin adıdır” dedi.

KALICI ŞARKININ FORMÜLÜ: SLOGAN

“Müzik okulu açmayı düşünür müsünüz” sorusu üzerine Selami Şahin “Orkestra Şefim Semih Erdoğan ile birlikte müzik okulu açmayı düşünüyoruz. Gençlere şöyle sesleniyorum, lütfen yaptıkları şarkılar kalıcı olsun. İyi ve kalıcı şarkı yazmanın formülü slogandır. İçinde slogan olan ve işlenmemiş, tekrara düşürmeyen şarkılar yapsınlar. Ben müzik okulunda kalıcı şarkı yapmayı öğreteceğim. Zaten şu an çok iyi sesler var, müziğimiz daha da iyi yerlere gelecek” dedi.

‘TANIMAM SENDEN BAŞKA’ ŞARKISI SEVİLMEZ SANMIŞTIM

“Albüme alırken ‘tutmaz’ sandığınız ama çok sevilen hala söylenen bir şarkınız var mı?” sorusuna karşılık usta sanatçı şunları anlattı: “Tanımam Senden Başka” adlı şarkımı albüme öylesine aldım, bu kadar sevileceği aklıma gelmedi. Albümde en çok ilgi gören hala söylenen bir şarkı oldu.

4 GÜNLÜK AŞKIN 40 YIL HATIRI VAR

İlk bestesi ‘Sen Mevsimler Gibisin’ adlı şarkının Altın Kelebek alması ve hala en çok dinlenen şarkılar arasında olmasını hatırlatarak ’16 yaşında böyle bir beste yapmış olmanız için sadece yetenek kelimesi az kalmaz mı?’ dememiz üzerine Selami Şahin ‘Bu bir Allah vergisi. Annemle babama taptığım için Allah da bana bu özelliği verdi’ dedikten sonra o şarkının sadece 4 günlük bir aşk sonrası ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı: “Eskiden Kumburgaz’da binalar yoktu, çadırlar kurulurdu. Ben bir çadır kiraladım. Elimde melodika çalıyorum daha nota bilmiyorum kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum. O sırada Eva adında biriyle tanıştım. Benim de şöhretimin ilk yılları, çadırların olduğu yerde tanıştık. Beraber 4 gün geçirdik, aşk yaşadık ama sonrasında Almanya’ya dönmek zorunda olduğunu söyledi. Çok üzüldüm, onu dünyaya benzettim ‘Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim’ dedim, mevsimlere benzettim ‘sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim’ diye de ekledim.”

RAP TARZINDA DA ŞARKI YAZABİLİRİM

Karadeniz müziği de yaptığını, Roman havası yazdığını da hatırlatan Selami Şahin ‘Bana opera deyin yaparım, arabesk pop fark etmez” dedi. ‘Rap müzik tarzında beste gelir mi sizden’ şeklindeki sorumuz üzerine ‘Elbette olur, zamana ayak uydurmak lazım. Kitleler ne istiyor iyi analiz edilmeli” diye konuştu.