Flaş HaberÜnlü Oyuncunun Son Hali Şaşırttı!
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Hayatı değişti!
Koronavirüsün karantina döneminde çektiği videolarla fenomen olan fitness model Firat Zan, hayatının değiştiğini söyledi.
Facebook'ta 2 milyona uzanan takipçisi olan model, Instagram'da da paylaştığı fotoğraflarla övgü alıyor.
Firat Zan, "Bu süreçte önce dünyanın birçok yerinde fitness modeli olarak özel çekimler, tanınan markaların yüzü olarak, ülkemizin bayrağını dalgalandırdım" dedi.
Zan'a oyunculuk tekliflere de gelmeye başladığı öğrenildi.
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