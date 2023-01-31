Hayatı değişti!

Facebook'ta 2 milyona uzanan takipçisi olan model, Instagram'da da paylaştığı fotoğraflarla övgü alıyor.

Firat Zan, "Bu süreçte önce dünyanın birçok yerinde fitness modeli olarak özel çekimler, tanınan markaların yüzü olarak, ülkemizin bayrağını dalgalandırdım" dedi.

Zan'a oyunculuk tekliflere de gelmeye başladığı öğrenildi.