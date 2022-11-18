Hayat şarkısı kanser hastalarına umut olacak

Suat Filiz ve Türkiye’nin güçlü seslerinden biri olan Yeliz Hanım, çevrelerinde kanserle mücadele eden kişilerin bu mücadelede neler yaşadıklarını gördüklerini ve bu yaşanmışlıklardan dolayı sosyal sorumluluk için güzel bir projeye imza atmak istediklerini ve bu kapsamda projeyi 1964 senesinden bu yana milyonlarca kanser hastasının hayatına dokunmuş, birçok ücretsiz hizmetleri ile halkımıza hizmet vermiş Türk Kanser Derneği ile gerçekleştirmenin çok daha anlamlı olacağını belirterek Türk Kanser Derneği ile bir araya geldiler ve el ele vererek HAYAT şarkısı ile kanser hastalarına umut olmak için adım attılar.

Hayat şarkısı tümüyle gönülden yapıldı. Mehmet Tamer Gürsoy söz ve bestesiyle, Sezgin Gezgin şarkının düzenlemesiyle, Candar Köker Mixing ve Mastering’i ile, Yeliz Hanım ise güçlü yorumuyla şarkıyı hayata geçirdiler ve bu şarkıdan elde edilecek tüm geliri Türk Kanser Derneği’ne bağışladılar.

Hayat Şarkısının konusu, yaşamın bir mucize olduğunu ve ancak verme alma dengesinin kurulduğu zaman değerlenebileceğini ve güçlenebileceğini kendi felsefesiyle anlatan, ihtiyacımız olan gücün aslında kendi içimizde olduğunu hatırlatarak yüreklendiren, yediden yetmişe herkese hitap eden bir şarkı.

18 Kasım’dan itibaren Spotify ve diğer tüm dijital müzik servislerinde aynı zamanda ulusal ve yerel radyo kanallarında yayında olacak.