Hayal Köseoğlu'ndan Pınar Deniz'e: Nefret Edilen Oyuncu

Pınar Deniz'in 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldüğü Altın Kelebek Töreni’nde yaptığı konuşma sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Kanal D'de ekrana gelen 'Yargı' dizisinde oynayan Deniz, "Çocuk Pınar'ın hayalini gerçekleştirdiniz herkese teşekkür ederim. Bu aralar karmaşık bir ruh haline sahibim. Halbuki çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi. Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim ve sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; "Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım" dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" demişti.

"KADINLAR OLARAK BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDA BIRAKILDIK"

Hayal Köseoğlu da konu hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Oyuncu, "Size hiçbir şey yapmamış bir hemcinsinizin linçlenmesine kendinizi içten içe sevinirken buluyorsanız, bunun suçluluğunu çekmeyin. Bu size ait bir his değil. Bu, senelerdin süregelen sistemin hepimizin içine ustalıkla ektiği mizojini tohumunun bir sonucu. Bunu fark ettiğimiz ve geri adım attığımız her an bizi seçiyoruz. Kadınlar olarak biz olmayı, eril-dişilin daha dengede olduğu bir sistemi, iç huzuru seçiyoruz. Kim olduğunu, ne yaşadığını bilmediğimiz insanlarla görsel ve statüsel olarak rekabet etmekten özgürleşiyoruz. Herkesin değişme, dönüşme, hata yapma, tökezleme, saçmalama hakkı var. Başkalarından da kendimizden de bu hakkı çalmayalım. Ama özellikle biz kadınlar olarak birbirimize sahip çıkmak zorunda bırakıldık, bunu da unutmayı hiç istemiyorum" dedi.

"OYUNCULAR DOKUNULMAZ DEĞİL"

Köseoğlu'nun mesajlarına bir takipçisinin, "Öncelikle eleştiri linçlemek değildir ve ünlüler dokunulmaz da değildir, saygı çerçevesinde eleştirebilir ve eleştirilebilirler (herkes gibi). Olayı, eleştirdiğiniz hemcinslerinizden daha çok çarptırmışsınız" sözleriyle cevap verdi.

Oyuncu, "Öncelikle, eleştirilecek birçok şey yapıyoruz hepimiz, oyuncular, "ünlü" sayılan insanlar dokunulmaz falan değiller. Hatta emin olun sizin özgürce ifade edebildiğiniz birçok konuda kendimizi sansürlemek, özgürce yaşayabildiğiniz birçok şeyi saklamak zorunda kalıyoruz. Fakat eleştiri ve linç arasında dağlar kadar fark var. Farkında mısınız biri bir "gaf" yapıyor ve 1 hafta boyunca üzerinden mizah yapılıyor ya da aşağılanıyor, sonra unutuluyor. Eleştiri bence yapıcı olmadıktan sonra hiçbir işe yaramayan bir konsept. Bunun alt metni ne? Bizim bu durumlarda seçtiğimiz davranışın yapıcı olmadığına eminim. Birinin başarısını, sahip olduklarını, yaşantısını hak etmediğini düşünüp, o yaşantıya nefret kusma fırsatı yakalayınca kendini rahatlatmak için klavyeye koşan bir sürü insan görüyorum ben. Başarıyı kaldıramıyoruz" karşılığını verdi.



"ERKEKLERİN SÖYLEMLERİ RAHATSIZ ETMİYOR"

"Bu sektörde bulunduğu yerin gücünü suistimal edip, elinden geldiğince kötüye kullanan o kadar çok insan var ki, inanamazsınız" diyerek sözlerine devam eden Köseoğlu, "Bunların halı altında kalıp, iki ödül töreni konuşmasının "eleştiri" adı altında linçlenmesi beni çok rahatsız ediyor. Farkında mısınız? Bir erkeğin başarısı, başarılı erkeklerin söylemleri kimseyi o kadar rahatsız etmiyor. Her gün siyasetçilerin ağzından çıkan korkunç ikiyüzlülükler de bu kadar konuşulsa bana bu durum ikiyüzlü gelmeyecek belki de..." açıklamasında bulundu.

"PINAR DENİZ'İ TANIYORUM"

Oyuncu, "Ben Pınar Deniz'i tanımıyorum. Hayatımda bir kez bile görmedim. Savunmak için hiçbir sebebim de yok. Sadece sektör içinden biri olarak, geçtiğimiz sene gözlemlediğim bir şey var: Pınar Deniz belki de 2022'nin en başarılı ama en nefret edilen oyuncusu oldu. Başarıyla beraber erkekler saygı ve hayranlık kazanırken kadınların daha çok nefret ve kıskançlıkla başa çıkmak zorunda kalmaları beni deli ediyor. Zaten başarmak için bu kadar bedel ödüyorken bir de bununla başa çıkmak zorunda kalmak gerekli mi? Erkekler başarılarına sahip çıktığında ve özgüvenle konuştuklarında karizmatik ilan edilirken bir kadının özgüveninin bize batması, "sen kimsin ya" hissini uyandırması güzel bir şey mi sizce? Böyle mi devam etsin?" diye konuştu.

"BU ARADA BEN BUNUN KADININDA ERKEĞİNDE DE DEĞİLİM"

Köseoğlu, "Sizce bir erkek oyuncu bu konuşmayı yapsa rahatsız olup, "dur ya önceki reklam anlaşmalarına bakiyim" diye Google'a kaç kişi koşardı? Bence o kadar dikkat bile çekmezdi" diyen Köseoğlu, "Nitekim çok örneğini gördük. Ama bu durumlarda aşağılamak için aportta bekleniyor. Kısacası eleştiri ve LİNÇ arasında bir fark var. Bir sanatçının söylem ve duruşu arasında istikrar da talep edebilirsiniz, bu da çok doğal. Ama birinden hırs çıkartır gibi üzerine gidip "al sana" yapmak çok sağlıksız bir davranış. Hele ki bedel ödemesi gereken onca insan varken. Bu arada ben bunun kadınında erkeğinde de değilim. Genel olarak bir insanın hata yapma özgürlüğünü elinden alıp ona cyborg muamelesi yaptığımız her durum saçmalık. İnsanız ya hepimiz. Biraz sakin olun ve bu mükemmeliyet ihtiyacını, kontrol hezeyanını bizden çıkarmayın" ifadelerini kullandı.