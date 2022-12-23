Unutamazsın Beni'yi yeniden yorumladı. Sözü ve bestesi Yıldız Tilbe’ye ait olan teklinin modern soundlarla yeniden düzenlemesini ise Efe Can üstlendi. Mix ve mastering’inde Utku Ünsal imzası olan Unutamazsın Beni'de Öztel'in güçlü yorumu beğeni topladı. Müziğe hızlı bir giriş yaparak son yayınladığı Seni Kalbimden Kovdum ile dikkatleri üzerine çeken Havva Öztel 'yi yeniden yorumladı. Sözü ve bestesi Yıldız Tilbe’ye ait olan teklinin modern soundlarla yeniden düzenlemesini ise Efe Can üstlendi. Mix ve mastering’inde Utku Ünsal imzası olan Unutamazsın Beni'de Öztel'in güçlü yorumu beğeni topladı.

Teklinin kayıtlarda ise Aleyna Tilki de bulundu ve Öztel’in en büyük destekçilerindendi. Öztel, durmadan dinlediği ve en sevdiği şarkılardan biri olan Unutamazsın Beni'yi yorumladığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde çekilen klipte ise Havva Öztel gelinlik giydi! Klipteki gelinliği ise kızı Ayça Tilki annesi için özel olarak Amerika’dan getirdi.

Senaryosu ve kurgusu dahil klibin her aşamasında dahil olan Havva Öztel klip için, "Hiç yapmam dediğim şeyleri yaptım. Ayağımın değmediği yerde suya girmem, bu klip için hiç bilmediğim bir göle kış günü atladım" dedi. Unutamazsın Beni, 23 Aralık'ta DMC etiketi ile tüm dijital mecralarda, klibi ise NetD kanalında yayında!