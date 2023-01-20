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Hastanelik Olan Kıvanç Tatlıtuğ’un Sağlık Durumu Belli Oldu
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sağlık sorunu nedeniyle dün Aile setinde çekimlere devam edememişti. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu belli oldu. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aile dizisinin çekimlerine devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, bu hafta gıda zehirlenmesi nedeniyle zor günler geçirdi.
Yediği tavuktan dolayı zehirlendiği anlaşılan yakışıklı oyuncu dün de iyileştiğini düşünerek Reşadiye’deki çiftlik sahnelerine gitmişti.
Ancak kendisini iyi hissetmeyen oyuncu evine gidip bir süre daha dinlendi.
Bu gün de dinlenen ve ilaçlarını kullanan Tatlıtuğ’un Serenay Sarıkaya, Nejat İşler ve Nur Sürer gibi dev isimlerle kamera karşısına geçtiği Ay Yapım imzalı Aile dizisinin setine yarın çıkması bekleniyor.
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