Hastalığını Açıkladı! Sevenlerini Üzdü...

Kısmetse Olur yarışmasıyla şöhrete kavuşan Cansel Çördük, yıllar içerisindeki değişimi ve iddialı pozarıyla sık sık gündeme geliyor.

SİTEM ETTİ

Cansel Çördük son olarak takipçilerinden vücuduyla ilgili gelen yorumlara sitem etti.

Cansel Çördük paylaşımında "Arkadaşlar aranızda bazen ay basenleri çıkmış, kalçan göğsün büyümüş diyenler var, olabilir seviyeli şekilde her yoruma açığım. Vücudum kum saati gibi çok seviyorum kadın olarak" dedi.

"BÖBREĞİMİ KAYBETMEK ÜZEREYDİM"

Kısmetse Olur Cansel açıklamasının devamında ise geçen sene anoreksiye geçirdiğini itiraf ederek "Böbreğimi kaybetmek üzereydim. 1.76 cm boyla 48 kiloya düştüm. Neden zayıfladın diye sormasınlar diye aylarca evden çıkamadım sonunda hastanelik oldum" dedi.

CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?

Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, modellik yapıyor.