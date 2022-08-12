Hastalığı Sonrası İlk Kez Görüntülendi

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Usta oyuncu Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti.

Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı.

AYLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Bir mekanda tek başına kahvaltı yapan Kadir İnanır, çıkışta görüntülendi.

Bir süre önce sağlık sorunlarıyla uğraşan usta oyuncunun, fit görüntüsü ve sportif giyim tarzı dikkat çekti. İnanır, muhabirlerin sorularını “Başka zaman konuşuruz” diyerek geri çevirdi.

KADİR İNANIR KİMDİR?

15 Nisan 1949 tarihinde Ordu'da doğan Kadir İnanır, kalabalık bir ailenin son çocuğudur.

Kadir İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü’nü bitirdi. Uzun bir birliktelik yaşadığı Jülide Kural'la en son organlarını bağışladılar.

TÜRK SİNEMASININ ERKEK YILDIZI

1967 yılında düzenlenen Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır.

5. Altın Koza Film Festivali’nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülününün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990’da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu.

Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yeralan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkân Şoray'la yeniden biraraya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı. 2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.