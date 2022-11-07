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Hastalığa Yakalandığını Açıkladı

Ünlü şarkıcı Britney Spears, 'Victoria' hastalığına yakalandığını duyurdu. Spears, vücudunun sağ tarafından sinir hasarı meydana geldiğini açıkladı. İşte detaylar...

Magazin 07.11.2022, 13:17 07.11.2022, 13:56 arif hür
Hastalığa Yakalandığını Açıkladı

Şarkıcı ve oyuncu Britney Spears, geçtiğimiz aylarda Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. 

Bir süredir ortalard görünmeyen Amerikalı şarkıcı, hafta sonu Instagram hesabından 'Victoria' hastalığına yakalandığını duyurdu.

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"TEDAVİSİ YOK"

Vücudunun sağ tarafında sinir hasarı olduğunu söyleyen Spears, "Tanrı dışında bir tedavisi yok. Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Beyniniz sonunda duruyor" ifadelerini kullandı.

"ACILI VE AĞRILI"

"Sinir hasarı vücudun bir kısmında uyuşma yapıyor" diyen Britney Spears, "Haftada üç kez uykumdan ellerimi tamamen uyuşması nedeniyle uyanıyorum. Sinirler çok küçük ve batıyor gibi hissettiriyor. Vücudumun sağ tarafında iğnelenme oluyor. Boynuma kadar fırlıyor ve en çok acıtan kısım şakağım... Acılı ve ağrılı..." açıklamasını yaptı.

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"BİLİNÇSİZ VAZİYETTEYİM"

Spears'ın ayrıca, "O yerden çıktığımdan beri son üç yıldır hafif bilinçsiz vaziyetteyim. Yüzleşemedim" sözleri, 2019’da psikolojik sorunları nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi görmesine bir gönderme olarak yorumlandı.

Britney Spears, mesajında, "Dans ederken ağrı hissetmiyorum. Zihnim tamamen içimdeki çocuğa dönüşüyor ama eskisi gibi hareket edemiyorum" ifadesine de yer verdi.

VİCTORİA HASTALIĞI NEDİR?

Victoria hastalığı nedir? Victoria hastalığı olarak bilinen tüberküloz, tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Enfeksiyon esas olarak akciğerleri etkiliyor. Ancak karın, kemikler, bezler ve sinir sistemi üzerinde de etkiye sahip.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tüberkülozla ilgili bir rapora göre, hastalık 2021'de yaklaşık 1,6 milyon insanı öldürdü ve Covid-19'dan sonra ikinci önde gelen bulaşıcı hastalık. 

BRİTNEY SPEARS?

Britney Jean Spears, (d. 2 Aralık 1981, McComb, ABD), Grammy Ödüllü Amerikalı şarkıcı, dansçı ve oyuncu. Spears, dünya genelinde 150 milyondan fazla kayıt satarak tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından biri olmuştur.

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