Hasan Can Kaya’ya sette sürpriz doğum günü

Hasan Can Kaya 33. yaşını başrolde oynadığı ilk sinema filmi ‘Çok Aşk’ın setinde kutladı. Uzun bir süredir film çekimleri için hummalı bir çalışmanın içinde olan ünlü komedyene yapılan sürpriz kutlama Hasan Can Kaya’ya duygusal anlar yaşattı.

Ünlü komedyenin sürpriz doğum günü kutlamasına rol arkadaşları Büşra Pekin, Barış Yıldız ve yönetmen Kıvanç Baruönü’nün yanı sıra filmin yapım ekibi ve arkadaşları da katıldı. Hasan Can Kaya’nın ailesi de ona sürpriz yaparak kutlamaya geldi. Ünlü komedyen, “Set ortamını bir partiye dönüştürdünüz, hepinize çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum” sözleriyle sevincini dile getirdi.