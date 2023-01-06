Flaş HaberÖzel Şoförü Aracıyla Birlikte Kaçtı
Son Dakika
Hasan Can Kaya’dan Hadise Açıklaması! “Reklama İhtiyacımız Yok”
Bu yıl 8'incisi düzenlenen bağımsız üniversite öğrencilerinin düzenlediği 'Altın 61 Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Hasan Can Kaya ve Birce Akalay’ın da ödüle layık görüldüğü geceden sonra ikili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yeni imajıyla geceye katılan Hasan Can Kaya, geçtiğimiz hafta Hadise ile aralarında çıkan aşk dedikodularını yanıt verdi.
Hasan Can Kaya, “Haberi hemen anlamıştım zaten. Benim ve Hadise’nin reklama ihtiyacı yok: Bu haberi yapan arkadaşlar mesai için uydurdukları bir konu” dedi.
“TATSIZOLUYOR ARTIK”
Birce Akalay iş insanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere değindi. Akalay, “Serdar Bilgili beni çok yakından tanıdığım bir arkadaşım bir dostum. Anlıyorum yalnız olduğum için bazen böyle haberler çıkabiliyor. Onun için çok kırgınım ve aynı zamanda çokta kızgınım. Bu o kadar basit bir şey değil hepimizin bir ailesi var. Doğrusu böyle şeyler yaparken biraz daha dikkatli olunursa iyi olur. Tatsız oluyor artık” diye konuştu.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|16
|36
|2. Fenerbahçe
|16
|35
|3. Başakşehir
|16
|31
|4. Adana Demirspor
|16
|30
|5. Trabzonspor
|16
|29
|6. Beşiktaş
|15
|26
|7. Konyaspor
|16
|26
|8. Kayserispor
|16
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|16
|19
|11. Giresunspor
|16
|19
|12. Gaziantep FK
|16
|18
|13. Kasımpaşa
|16
|18
|14. Ankaragücü
|16
|16
|15. Antalyaspor
|15
|16
|16. Hatayspor
|16
|16
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|16
|11
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|16
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Cadiz
|16
|15
|18. Espanyol
|15
|13
|19. Sevilla
|15
|12
|20. Elche
|16
|4