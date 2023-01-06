Hasan Can Kaya’dan Hadise Açıklaması! “Reklama İhtiyacımız Yok”

Yeni imajıyla geceye katılan Hasan Can Kaya, geçtiğimiz hafta Hadise ile aralarında çıkan aşk dedikodularını yanıt verdi.

Hasan Can Kaya, “Haberi hemen anlamıştım zaten. Benim ve Hadise’nin reklama ihtiyacı yok: Bu haberi yapan arkadaşlar mesai için uydurdukları bir konu” dedi.

“TATSIZOLUYOR ARTIK”

Birce Akalay iş insanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere değindi. Akalay, “Serdar Bilgili beni çok yakından tanıdığım bir arkadaşım bir dostum. Anlıyorum yalnız olduğum için bazen böyle haberler çıkabiliyor. Onun için çok kırgınım ve aynı zamanda çokta kızgınım. Bu o kadar basit bir şey değil hepimizin bir ailesi var. Doğrusu böyle şeyler yaparken biraz daha dikkatli olunursa iyi olur. Tatsız oluyor artık” diye konuştu.

