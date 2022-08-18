Harika Avcı'nın yaşadığı büyük trajedi

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Harika Avcı, hakkında çıkan “Öldü” haberlerine isyan etti. Avcı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Görüntüme para ödülü koyan, beni öldü olarak haber yapıp eğlenen zavallılar. Sizler nasıl bir omurgasızsınız? Her lafınız yalan." diyerek sert tepki göstermişti. Avcı; "Bu kadın nasıl oldu da çekti kendini? Arkamdan iş çevirenler, kuyumu kazanlar çok oldu. Yüreğiniz varsa sebep olanları bulun çıkarın. Gerçekleri verin." açıklamasını yapmıştı.

Sanatçı Harika Avcı'ya cep telefonundan ulaşmaya çalıştık malesef bakan ve dönen olmadı. Yardımcısının da cep telefonu iptal olmuştu. Bunun üzerine sanatçıya zor günlerinde destek olan iş adamına ulaştık.

'Umudum Olur musun Derneği' Kurucu Başkanı ve iş insanı Erdoğan Uludağ, sanatçı Harika Avcı'ya zor günlerinde dernek olarak yardımcı olduklarını belirterek önemli açıklamalar yaptı.

Uludağ; "Harika Avcı öldü diye haberler çıkmış. Neyse ki o haberlerin doğru olmadığı reyting için olduğu ortaya çıkmış. O yüzden işin aslını açıklama kararı aldım." dedi.

Erdoğan Uludağ; Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada; "Harika Avcı, Kayışdağı civarında Ağabeyi Ahmet Önengil ile birlikte bodrum katta, çok kötü bir yerde kalıyordu. Kendisini ve abisini Bakırköy sahilde deniz gören bir binaya taşıdık. Kirasını ödeyerek dernek olarak yardımcı olduk. Ağabeyinin de sağlık sorunları var yatalak durumda. Kira sözleşmesini de onun üzerine yaptırdı. Kendisiyle de Gaye Hanım diye birisi ilgileniyordu, onunla irtibata geçiyorduk.

Daha önce medya da yer aldığı gibi yurt dışında yaşayan bir hayranı kirasını karşılamadı. Harika Hanım'ın alkol sorunu var. İlaçla birlikte aldığında ayakta durmakta zorlandığını, hatta düştüğünü söylediler ekibimden. Biz Harika Avcı'nın iyi bir şekilde yaşam sürmesi için elimizden geleni yaptık. Evini döşedik, depozitolarını, kirasını ödedik, gıda ve market giderlerini karşıladık.

Kültür Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile irtibata geçerek emekli maaşı bağlanması için görüşmeler yaptık. O zaman devlet desteğiyle 5000 TL emekli maaşı bağlanacaktı, Harika Hanım bunu kabul etmedi duyulur diye. O zaman bizde kira yardımını kestik. Harika Hanım bir ara toparlanmış, kafelere gidip geliyor, dolaşabiliyor iyi durumda dediler. Sonrasında nerede ne durumda bizde bilemiyoruz. Harika Hanım yardım isterse her zaman yardıma hazırız." dedi.

Erdoğan Uludağ, 2020 yılında Harika Avcı'yı Kayışdağı civarında izbe bir binadan Bakırköy sahilde deniz gören bir binaya taşıdıklarını 1 - 1,5 yıl kirasını ödeyerek yardımcı olduklarını belirterek, Avcı'nın halka mâl olmuş bir sanatçı olduğunu belirterek her zaman desteğe hazır olduklarını söyledi.

Ne olmuştu?

Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünü üstlendiği 'Al Sana Haber' programında yayınına bağlanan sunucu Saba Tümer'e Harika Avcı'nın öldüğü söylenmiş, Tümer de gözyaşlarına boğulunca sonradan bunun bir şaka olduğu açıklanmıştı. Programın yayınlanmasının ardından Harika Avcı'nın hayranları sosyal medya da çok sayıda yorum yaparak yapılan şakaya isyan etmişti. Avcı'nın reyting için öldürülmesine sanatçı Harika Avcı'dan da sert tepki geldi.

Harika Avcı'nın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Görüntüme para ödülü koyan, beni öldü olarak haber yapıp eğlenen zavallılar. Sizler nasıl bir omurgasızsınız? Her lafınız yalan. Daha önce de ulaştım da programa gelecek dediniz durdunuz. Ne zaman bana ulaştınız da ben programa geleceğim dedim? Nasıl bir hayal dünyanız var sizlerin? Reyting için takipçi arttırmak için gözünüz dönüyor. İnsanlıktan çıkıyorsunuz. Hasetlik, düşmanlık içlerinize işlemiş. Ben bir döneme assolistliğim ile damga vurmuş, albümleri, filmleri olan hatta programlar sunmuş biriyim. Beni dilinize dolamadan önce birkaç kez düşünün. Benim en büyük servetim sesim ve sevenlerim. Sahneye dönmem de bir kararıma bakar. Aklım başımda çok şükür. Neden ortalarda olmadığım ve özel hayatım kimseyi alakadar eden bir mevzu değil. Laf olsun diye konuşup yazacağınıza, dünden bugüne üzerime oynanan oyunları konuşun yazın. Ben ne ikiyüzlü insanlar gördüm iyi bildiğiniz aslında kötünün ta kendisi. Bu kadın nasıl oldu da çekti kendini? Arkamdan iş çevirenler, kuyumu kazanlar çok oldu. Yüreğiniz varsa sebep olanları bulun çıkarın. Gerçekleri verin.



