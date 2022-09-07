Harbiye Yıldız Tilbe şarkıları ile coştu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda efsane konserlerin ev sahibi Atlantis Yapım'ın organize ettiği “Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri” önceki akşam Yıldız Tilbe konseri ile devam etti.

Kendine has dansları ve sahne şovu ile dikkat çeken Yıldız Tilbe muhteşem sesi ile de kendine hayran bıraktı.

Biletleri günler öncesinden tükenen geceyi binlerce kişi izledi. Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte bir ağızdan söyleyen yıldız sanatçı ‘Harbiye gerçekten büyüleyici bir atmosfer. Burada olmaktan ve şarkılarımı beni izleyen binlerce kişi ile bir ağızdan söylemekten dolayı mutlu ve gururluyum’ dedi.

Yıllardır dillerden dillere dolanan Delikanlım şarkısı ile konsere başlayan ünlü şarkıcı bir buçuk saat boyunca sahnede kaldı. Seslendirdiği Şu Metrisin Önü şarkısı ile dinleyicilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.

HİÇBİR KADINI YARALI BIRAKMAYIN

“Benim bir sevgilim olsaydı bu dünyada da öbür dünyada da sadece beni düşünsün, düşüncelerinde bile sadece beni düşünsün diyerek” erkek hayranlarına seslenen sanatçı “hiçbir kadını yaralı bırakmayın, üzmeyin” diyerek de mesaj verdi.

Kendine has dansıyla temposunu hiç düşürmeyen Yıldız Tilbe’nin 9/8’lik ritimleriyle coşku tavan yaptı.