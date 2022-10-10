Harbiye'de Teoman Fırtınası!
Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Açıkhava" konserleri Ekim serisinin açılışı için 2 gece üst üste sahnedeydi. Sezonun 7 ve 8. konserleri için Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesine çıkan sanatçıyı cuma ve cumartesi gecelerinde binlerce İstanbullu izledi. İşte detaylar...
Teoman, klasik bir giriş yaparak "N'apim Tabiatım Böyle" ile konserine başladı. Aralıksız 2 saat sahnede kalan Teoman performansıyla gecenin hakkını verdi.
MÜZİKSEVERLERİ COŞTURDU
Harbiye'yi son 4 şarkısında ayağa kaldıran sanatçı, İstanbul korosu ile unutulmaz bir sonbahar gecesine imza attı. Son çıkardığı teklisi "Kalbin Yok Mu?","Koma Hali", "Duş", "Ruhun Sarışın" gibi dikkat çeken şarkıları, hitleri ve coverlarından oluşan repertuarı ile "Teoman Klasiği" dedirten konserlerine bir yenisini daha ekledi.
KONSERLERİ SÜRECEK
Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden Türkiye ve Avrupa turnesi kapsamında Ekim ayında Konya, Denizli, Antalya, Londra İngiltere, İzmir, Adana, Gaziantep'in ardından yoğun istek üzerine 1-2 Kasım'da, sezonun 9 ve 10. Harbiye konserleri için sahneye çıkacak.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|7
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|8
|16
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Antalyaspor
|8
|7
|16. Hatayspor
|8
|7
|17. Karagümrük
|8
|6
|18. Sivasspor
|8
|4
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Boluspor
|7
|12
|7. Bandırmaspor
|7
|12
|8. Sakaryaspor
|8
|12
|9. Manisa FK
|7
|11
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|7
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|8
|8
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Leicester City
|9
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|8
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Real Valladolid
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|7
|1