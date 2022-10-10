Harbiye'de Teoman Fırtınası!

Teoman, klasik bir giriş yaparak "N'apim Tabiatım Böyle" ile konserine başladı. Aralıksız 2 saat sahnede kalan Teoman performansıyla gecenin hakkını verdi.

MÜZİKSEVERLERİ COŞTURDU

Harbiye'yi son 4 şarkısında ayağa kaldıran sanatçı, İstanbul korosu ile unutulmaz bir sonbahar gecesine imza attı. Son çıkardığı teklisi "Kalbin Yok Mu?","Koma Hali", "Duş", "Ruhun Sarışın" gibi dikkat çeken şarkıları, hitleri ve coverlarından oluşan repertuarı ile "Teoman Klasiği" dedirten konserlerine bir yenisini daha ekledi.

KONSERLERİ SÜRECEK

Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden Türkiye ve Avrupa turnesi kapsamında Ekim ayında Konya, Denizli, Antalya, Londra İngiltere, İzmir, Adana, Gaziantep'in ardından yoğun istek üzerine 1-2 Kasım'da, sezonun 9 ve 10. Harbiye konserleri için sahneye çıkacak.