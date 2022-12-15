Yeni projeleri hakkında konuşan Demet Özdemir “Engin Akyürek ile olan dizi projem yakında sete çıkacak. Dijitale yaptığımız dizinin de 2.sezon onayını aldık. Yakında onun da çekimlerine başlayacağız.” dedi.

Oğuzhan Koç ise “Cuma günü yeni şarkım çıkıyor. Klibini izledik burada. Demet’e izlettim.” dedi. Muhabirlerin “Demet Hanım’ın onayına göre mi klibi yayınlayacaktınız peki?” sorusuna Koç “Hanımın onayını aldım.” dedi.

Yılbaşı planlarından da bahseden ikili “İkimizin de işleri çok yoğun. Bu yüzden bu yılbaşını birbirimize ayırdık. Nereye gideceğimiz belli değil daha. Zaten burada olursak sizinle karşılaşacağız.” dediler.

2022 yılını da değerlendiren Demet Özdemir “Allah sizlere de nasip etsin. Çok güzel geçti. Sürprizler ile doluydu başlangıcı. Sonucu çok heyecan vericiydi benim için. Güzel başlangıçlar yaptık. İnşallah bir sonraki yıl da bir önceki yılı aratmaz diyeyim.” dedi. Koç ise “Sürprizler ile dolu bir yıldı. İnşallah daha güzellerini hep birlikte yaşarız.” dedi.

