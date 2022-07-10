Son Dakika
Hande Yılmaz, Oğuzhan Koç'un klibinde oynadı
Güzel oyuncu Hande Yılmaz, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’un “Aşk Beni Yendi” adlı şarkısına çektiği klipte rol aldı. İki dost, klipte kötü adamlardan kaçan âşıkları canlandırdı.
Magazin 10.07.2022, 09:32 tarkan abdullahoğulları
Genç kuşağın en dikkat çeken oyuncularından Hande Yılmaz, çalışmaları arasına bir de video klip ekledi. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin yakın arkadaşı olan Yılmaz, Koç’un yeni şarkısına çektiği klipte rol aldı.
PASTANE İŞLETMECİSİ
Hande Yılmaz, “Aşk Beni Yendi” adlı şarkının kısa film tadındaki klibinde kendi pastanesini işleten ‘Tülay’ karakterini canlandırdı. Klipte Tülay, pastaneye gelen Oğuzhan Koç’un peşindeki kötü adamlardan kaçmasına yardım ediyor ve ikili hikâye boyunca kaçıyor.
Hande Yılmaz, çalışmayla ilgili “Oğuzhan’ın klibinde oynamak benim için çok keyifli bir deneyim oldu. Çekimlerde çok eğlendik. En güzeli de müzikseverlerin klibi beğenmesi. Çok güzel yorumlar alıyoruz, o nedenle çok mutluyum” dedi.
19
gök gürültülü hafif yağmurlu
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31