Hande Yener sahnede çömlek yaptı

Sevilen şarkılarından oluşan sahne performansıyla müzikseverlerden tam not alan Hande Yener'e konserinde dansçıları da eşlik etti.

Menemenlilerin büyük ilgi gösterdiği konserde Hande Yener yaklaşık bir buçuk saatlik sahne performansıyla büyük alkış aldı. Konserde sanatçıya Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan tarafından birçok hediye takdim edildi.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yener, Türkiye turnesinde olduğunu söylerken müzikseverlerin konserlerine olan yoğun ilgisinden hayli memnun olduğunu vurguladı. Stüdyo aşamasında olduğu yeni bir projenin müjdesini de veren Hande Yener sahnesinde bir ilk gerçekleşti. Festival konsepti kapsamında bir çömlek ustası ile birlikte Hande Yener, konser sırasında sahnede çömlek yaptı. Hande Yener sahnede ilk kez yaptığı çömlekle bu konuda ne denli hünerli olduğunu gösterdi ve katılımcılardan büyük alkış aldı.

