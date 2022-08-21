Hande Yener Gülşen'i taşladı: Bana ancak kıyafette rakip olabilir

Hande Yener, Kbrıs Chamada Beach Club'te sahne aldı. Sahne öncesi basın mansuplarının sorularını yanıtlayan Yener, sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Gülşen'i hedef adlı.

"Son yaşadığım sağlık sorunu sonrası sağlığım çok iyiye gidiyor. Sürekli kontrollerdeyim." diyen Yener "Yaz sezonu benim için çok yoğun geçti, ben de bundan çok mutluyum. New York’da çok güzel bir klip çektik o klipte beni Madonna ve Lady Gaga’ ya benzetenler oldu bu da beni mutlu etti. Ben bazıları gibi sırf story, atmak için çekim yapmam. Story atmak için yaşayanlar var. Bir yerlere story atmak için yemek yemeye gidenler var. Her şey çok iç içe girdi. Ben doğa, hayvanlar ve çocuklarla iç içe yaşayan biriyim. Benim hayatım bu şekilde geçiyor. Herşey sanal değildir." diye konuştu.

"BİR KONSERİMDE YUHALANDIM"

"Geçtiğimiz günlerde Ece Seçkin’ e sahnedeyken seyirciler tarafından yüzüne telefon attılar, sizin başınıza hiç böyle bir olay geldi mi?" sorusuna Yener, şöyle cevap verdi: "Bazen bu şekilde taşkınlık yapanlar oluyor ama bu dünyanın birçok ülkesinde de oluyor. Ben bu şekil bir olay yaşamadım ama yuhlandığım bir sahnem olmuştu ve ben nasıl yuhlanırım diye çok üzülmüştüm. Sahne öncesi zehirlenmiştim ve bir saat, sahnem gecikmişti o yüzden yuhlanmıştım ama sahneye çıkıp derdimi anlattım ve seyirci bana inandı ve sahneyi büyük alkışlarla bitirdim Benim hiçbir zaman sanatçı kaprisim olmadı. Ben kulise bile özel istek yapmam."

"Demet Akalın’ ın garsonun, başından aşağı şampanya dökmesine ne diyorsunuz?" sorusuna ise Yener "Ding, bu soruyu geçelim. Kırmızı sorulara cevap vermiyorum." dedi. Basın mensuplarının "İsimden dolayı mı , konudan dolayı mı cevap vermiyorsunuz?" sorusu üzerine Hande Yener "Geçti ve eskidi diye." cevap verdi.

"BİR NUMARA BENİM"

Gülşen'in sahne kıyafetleriyle ilgili konuşan Yener "Ben söyleyeceğim söyledim. O da benim için geçti." dedi. Geçtiğimiz günlerde Gülşen hayranı bir kadının Hande Yener’e Gülşen, sizden 5 gömlek üstün göndermesine Hande Yener’in cevabı, "Ahahaha gömlek derken meme ucunumu kasdediyorsun" şeklinde olmuştu. Sözlerine devam eden Hande Yener, "İşimizi bu kadar basitleştirmemeliyiz. Müziğin dışına çıkmayalım. Bana ancak kıyafette rakip olurlar, o da üç beş gün. Bir numara benim." diye konuştu.