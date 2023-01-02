Hande Yener'den Evlilik Açıklaması Geldi
Ünlü şarkıcı Hande Yener, Posta gazetesinden Suna Akyıldız ile röportaj gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı, tüm sorulara içtenlikle cevap verdi. İşte haberin detayları...
Sanırım albümü ilk ben dinledim, bomba gibi geliyorsun!
Bu albümle bütün planlarım, uykularım değişti. Bu şarkılar, bu albüm başkasının olsaydı gerçek anlamda kıskanırdım. “Böyle bir albümün karşısında duramam” diye düşünürdüm… Ki ben rekabeti severim aslında.
Tüm albüm Genco Ecer şarkılarından oluşuyor, neden?
Eski şarkılarını söylerken sıkılıyor musun?
Bu değişimin erkek arkadaşın Misha ile ilgisi var mı?
Dışarıdan biraz marjinal görünüyorsun... Gerçekte nasılsın?
Ailen şarkıcı olmanı desteklemiş miydi?
Çocukken de okulda meşhurdum; boş ders var diyelim, herkes “Haydi Hande, bize şarkı söyle” derdi. Ama ben işi büyütmek isteyince, ailem “Kızım boş ver, sen oku, şarkıcı olma” demeye başladı. Net bir şekilde istemediler.
Sen ne yaptın?
Çok zorluk yaşadın mı?
Annen şimdi seni sahnede izlediğinde ne diyor?
Eskiden de sahnede mayo-bikini giyilirdi. Ama şimdi olay oluyor. Neden sence?
Evet yeni bir şey değil ki... Ajda Hanım da giydi, ben de giyiyorum. Konu bu değil bence. Duruşa bakıyor herkes. Bana da zamanında “Senin oğlun var, niye mayo giyiyorsun?” diyorlardı, gülüyordum.
Senin bir sınırın var mı?
Bir ara popçular arasında sürekli bir kavga vardı. Sen de bundan payını aldın...
Siz sadece önde olanları görüyordunuz, bir de arkada olanları bilseniz... Özellikle kuyu kazmalar... Ciddi sataşmalar vardı ama bir yandan da bunların çok başarılı olduğum için yapıldığını biliyordum. Ben barlarda şarkı söyleyerek başladım şarkıcılığa. Profesyonel müzik camiasına girdiğimde bir şeyler değişecek sandım. Müzikten anlayan insanlar var zannettim. Sonra bir baktım, kimse hiçbir şey bilmiyor. Bunu görünce büyük hayal kırıklığı yaşadım. O yüzden yarışım hep kendimle oldu.
Artık ustalık dönemindesin... Genç nesilden dinlediğin şarkıcılar var mı?
Şu an için o enerjiyi gördüğüm biri yok. Şöhret ateşten bir gömlek; onu giymek, taşımak kolay değil. Kimse ilk günkü gibi, çıktığı gibi kalmıyor.
Misha hem hayat arkadaşın hem de birlikte müzik yapıyorsunuz...
Müzik sevmeyen zaten bizimle sıkılır. Biz müzik olmayan ortamlarda uzun süre takılamayız. Hayatımızı verdik bu işe. Kocaman bir tecrübeyi paylaşıyoruz. Bu tecrübenin içinde bir de sevgi olunca çok güzel hissettiriyor. m İleride bir çılgınlık yapıp tekrar evlenir misin? Bu çılgınlık olmaz, aptallık olur.
‘TATİLE GİDİYORUM’ DEYİP HASTANEYE GİDİYORDUM
Ciddi bir rahatsızlık geçirdin. Kanser tedavisi gördün. O süreç senin için bir dönüm noktası mıydı?
Bunu öğrenince insanın bir ‘B planı’ oluyor mu?
Süperstar, kraliçe, prenses gibi tabirler kullanılıyor... Sen hangisisin?
Aslında hepsi tecrübeyle kazanılıyor. Sanırım sevenlerimi çok sahiplendiğim için ‘Kraliçe’yi çok yakıştırdılar uzun bir süre. Şu sıralar ‘Diva’ olarak görmeye başladılar. Ben de artık kendimi diva gibi hissediyorum.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|15
|33
|2. Fenerbahçe
|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
|14. Antalyaspor
|14
|16
|15. Kasımpaşa
|15
|15
|16. Hatayspor
|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
|19. Ümraniye
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|16
|43
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|17
|34
|4. M. United
|16
|32
|5. Tottenham
|17
|30
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Brentford
|18
|26
|8. Fulham
|17
|25
|9. Chelsea
|16
|25
|10. Brighton
|16
|24
|11. Crystal Palace
|16
|22
|12. Aston Villa
|17
|21
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|17
|16
|16. Everton
|17
|15
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Nottingham Forest
|17
|14
|19. Wolves
|17
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4