Hande Yener, Albüm İçin Çaldığı Kapılardan Aldığı Şok Cevabı İlk Kez Açıkladı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, YouTube'deki 'Anlatmak Zamanı’ programına konuştu. İşte çarpıcı açıklamalarından satır başları...

"Eskiden üç beş yılda bir yeniden doğuyordum. Şimdi artık her gün doğuyorum. Atlattığım hastalık buna vesile oldu."

"Ünlü olmadan önce rüyalarımda her gün konserdeydim. Sezen Aksu’yla buluşuyordum."

"Bir buçuk sene Sezen Aksu ile çalıştım. Çok şey öğrendim. Bana hayatın kapılarını açtı."

"Şöhret olmak değil şarkı söylemek istiyordum. Ne dilediğiniz çok önemli."

"Dediklerim çıktığı için bana cadı diyorlar. Ama kimse için kötü bir şey söylemem."

"Gençlere egonuzun sesini kısın, iç sesinizi açın diyorum. İnsan o ikisinin farkını anlayınca mutlu oluyor."

"Albüm için çaldığım kapılar hayal kırıklığı oldu. Eğer benden faydalanılacaksa ben yokum dedim. Bana “Şartlara uymuyorsun git evlen, fasulye yap kocana, sen çok tutucusun” dediler."

"Sahnede devleşiyorum. Sesimin frekansında bir şey olduğunu düşünüyorum."