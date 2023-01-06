Hande Soral Uni Baby’nin Marka Elçisi Oldu

Uni Baby, çiçeği burnunda anne Hande Soral’la yeni bir iş birliğine imza attı. Soral, ebeveynlerde uyandırdığı güven duygusuyla öne çıkan Uni Baby ailesine marka elçisi olarak dahil oldu. Başarılı oyuncu, iş birliği kapsamında markanın yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti.





Çekimler boyunca pozitif enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Soral, “Uni Baby test eder, içiniz rahat eder diyerek bir film hazırladık. Senaryoda bebek söz konusu olunca herkesin hassas olması ve dolayısıyla annelere müdahale etme içgörüsünün esprili bir dille ele alınmasını çok sempatik buldum. Senaryo gibi çekim süreci de benim için çok keyifliydi” şeklinde konuştu.



“Bebek bakımında doğru içerikleri tercih etmek büyük önem taşıyor. Her anne gibi ben de bebeğim için en doğal, en kaliteli ve en güvenilir ürünleri kullanmaya özen gösteriyorum” diyen güzel oyuncu, “Uni Baby de bebek bakımını ve ihtiyaçlarını ön planda tutan, bebeklerin hassas ciltlerine en az biz anneleri kadar önem veren bir marka. Bundan dolayı güvenle tercih ediyorum. Uni Baby ürünlerinin yılda 40 binden fazla testten geçtiğini öğrendiğimde çok etkilendim. Uni Baby yaptığı testlerle ebeveynlerin içini rahat ettiriyor” dedi.



