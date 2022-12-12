Hande Erçel'in Yeni Dizisi Belli Oldu 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son yılların öne çıkan oyuncularından Hande Erçel’in yeni dizisi hayranları tarafından çok merak ediliyordu. Ünlü oyuncu geçen günlerde son dizisi Sen Çal Kapımı’nın yapımcısı MF Yapım’ın patronu Asena Bülbüloğlu’yla buluşmuştu. Erçel’in görüştüğü dizinin Disney Plus için çekilecek bir dizi olduğu ortaya çıkmıştı. Erçel’in bir deniz kızını oynayacağı diziyi Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği, Ayşe Üner Kutlu’nun ise yazdığı öğrenilmişti. Senaryosu yazılan dizi yaz aylarında çekilecek.

Öncesinde Hande Erçel televizyona dizi çekecek. Yüzü olduğu platformunun kardeş kuruluşu FOX dışında başka bir kanala iş yapamayacak olan güzel oyuncu Tims&B imzalı kod adı “DKB” olan “İçimdeki Yabancı”yla görüşüyor. Başta Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdığı diziyi Ethem Özışık’ın devraldığı öğrenildi. Başrol erkek yıldızının Burak Deniz olduğu dizi için hazırlık sürüyor. Erçel geçen cuma senaristle bir araya geldi. Hikayesi yeniden yazılan dizinin ilk toplantısı çok güzel geçti. Romantik komediden sonra dram çekmek isteyen Erçel henüz imza atmadı ancak projeye sıcak bakıyor. Dizinin yönetmeni ise henüz netleşmedi. Dizinin ilk draftlarında çoklu kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın etkileyici hikâyesi anlatılıyordu.

Erçel ile Deniz, 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinde kamera karşısına geçmişti.