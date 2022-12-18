Son Dakika
Altın Kelebek'teki konuşması Rihanna'dan alıntı çıkmıştı! Pınar Deniz aynı filmden 2014 yılında da bahsetmiş
Hande Erçel'in yeğeni Mavi için yaptığı paylaşım ağlattı
Oyuncu Hande Erçel'den yürek yakan bir paylaşım geldi. Kanser tedavisi gören 3 yaşındaki yeğeni Mavi için duygusal bir kare paylaşan Erçel, yeğeninin doğum gününü kutladı.
Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın dünyalar tatlısı kızları Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü haberi herkesi derinden yaralamıştı. Geçtiğimiz günlerde nazar değiyor diye Gamze Erçel'in kızının fotoğraflarını paylaşmama kararı aldığı iddia edilmişti.
Ünlü oyuncu Hande Erçel'den bu kez herkesi duygulandıran bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından yeğeni Mavi ile bir kare yayınlayan Erçel, kanser tedavisi gören yeğeninin 3. yaş gününü kutladı.
"HER ZAMAN SENİ SEVİYORUM"
Erçel yeğeni Mavi için, "Özgür kız Mavi. Senin için nerede olmamı istersen, beni nerede görmek istersen, ne zaman bana ihtiyaç duyarsan, Tam olarak baktığın yerde olacam. Her zaman seni seviyorum tetesi. Mavi 3 yaşında" notunu düştü.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|16
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4