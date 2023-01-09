Hande Erçel'in Aşkı Ortaya Çıktı

Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşkını yalanlasa da birliktelik tam iki aydır sürüyor. Güzel oyuncu uğruna çapkınlığa da son veren sosyetik, artık geceleri ya Boğaz'daki evinde ya da Anadolu Yakası'ndaki mekanlarda vakit geçiriyor. Sabancı, güzel oyuncu için çapkınlıklarına ara verdi! ileını yalanlasa da birliktelik tam iki aydır sürüyor. Güzeluğruna çapkınlığa da son veren sosyetik, artık geceleri ya Boğaz'daki evinde ya da Anadolu Yakası'ndaki mekanlarda vakit geçiriyor. Sabancı, güzel oyuncu için çapkınlıklarına ara verdi!

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın Emirgan'da bir mekanda birlikte eğlendiklerini geçtiğimiz haftalarda yazmıştım.

Daha sonra ise Erçel, tam da beklediğim gibi bu iddiamı sosyal medya hesabından yalanlamıştı. Fakat ikilinin birlikteliği, iki aydır sessiz sedasız devam ediyor. Ellerinden geldiğince yakalanmamak için popüler mekanlardan uzak duran Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın hala yakalanmamalarını da anlamış değilim. Magazin muhabirliği yaptığım dönemde bir aşk haberi duyduğumuzda o kişileri yakalamak için elimizden geleni yapardık.

KÖŞE BUCAK KAÇIŞ

Neyse duyduğuma göre Hande Erçel ile güzel bir birlikteliği olan Hakan Sabancı, çapkınlıklarına da son vermiş diyebilirim. Her akşam bir mekanda gördüğüm Hakan Sabancı, artık ya Boğaz'daki evinde ya da Anadolu yakasındaki mekanlarda takılıyormuş.