Hande Erçel ile Hakan Sabancı Aşkı Belgelendi

Hakan Sabancı, Nişantaşı'ndaki bir mekanda baş başa eğlendi. Çiçeği burnunda sevgililer, sabaha karşı mekandan ayrıldı. Hande Erçel ile, Nişantaşı'ndaki bir mekanda baş başa eğlendi. Çiçeği burnunda sevgililer, sabaha karşı mekandan ayrıldı.

Çift, görüntü vermemek için uğraş verdi. Oyuncu, arka kapıdan çıkıp aşk sorularını cevaplamadı. İş insnı ise mekanın başka bir kapısına yanaşan VIP aracına binerek oradan ayrıldı. İkilinin birlikte geç saatlere kadar baş başa eğlenmesi aşk iddialarını doğruladı.

İkili daha önce arkadaş grubuyla görüntülenmişti.