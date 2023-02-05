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Hande Erçel ile Hakan Sabancı Aşkı Belgelendi
Adı bir süredir aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nın aşkı dün gece ilk kez belgelenmiş oldu. Çift, baş başa eğlendiç. İşte haberin detayları...
Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Nişantaşı'ndaki bir mekanda baş başa eğlendi. Çiçeği burnunda sevgililer, sabaha karşı mekandan ayrıldı.
Çift, görüntü vermemek için uğraş verdi. Oyuncu, arka kapıdan çıkıp aşk sorularını cevaplamadı. İş insnı ise mekanın başka bir kapısına yanaşan VIP aracına binerek oradan ayrıldı. İkilinin birlikte geç saatlere kadar baş başa eğlenmesi aşk iddialarını doğruladı.
İkili daha önce arkadaş grubuyla görüntülenmişti.
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