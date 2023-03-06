Hande Erçel ile Hakan Sabancı Aşkı Belgelendi

Adı son dönemde aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, iki gün önce Fransa'nın başkenti Paris'e gitmişti.

Çiçeği burnunda sevgililer, akşam saatlerinde Gazetemagazin tarafından ilk kez görüntülendi. İlk kez poz veren ikiliden Erçel, "Her şey çok güzel" dedi.