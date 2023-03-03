Hande Erçel ile Hakan Sabancı Aşkı Belgelendi

oyuncu Hiş insanı Hakan Sabancı'yla görüntülendi. Daha önce arkadaş grubuyla görüntülenen çift, bu defa Fransa'nın başkenti Paris'e giderken havalimanında Gazetemagazin tarafından görüntülendi. Ünlü ande Erçel , bir süredir adı aşk dedikodularına karışan'yla görüntülendi. Daha önce arkadaş grubuyla görüntülenen çift, bu defa Fransa'nın başkenti Paris'e giderken havalimanında Gazetemagazin tarafından görüntülendi.

Daha önce haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlamayan oyuncu ve iş insanının birlikteliği belgelenmiş oldu.