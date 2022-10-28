Hande Erçel ile barıştığı konuşuluyordu! Kerem Bürsin bakın kiminle görüntülendi

'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz mart ayında ayrılmıştı.

İkilinin, iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteği ile ayrıldıkları ileri sürülmüştü.

Sonrasında Stephanie Cayo ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Bürsin, bu haberler hakkında konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı: Bu konuyla alakalı biraz kafa yapımızı değiştirmeliyiz. Her çıkan bir aşk haberi doğru değil. İnsanlar tanışır, arkadaş olur, ileride bu aşka dönüşebilir ama hemen 'Aşık oldu' demek çok yanlış. Dünyada olan birçok olumsuz şeyler varken aşk hayatımın konuşulması bana saçma geliyor. Benim hiç önemim yok.

Geçtiğimiz hafta bomba bir iddia ortaya atıldı.

'BİRLİKTE GÖRÜLDÜLER' İDDİASI

Gazeteci Bilal Özcan’ın iddiasına göre; Erçel ve Bursin geçen hafta sabah saatlerinde İstanbul Beykoz’da Acarloft Starbucks’ta görüldü. Kafeye çok samimi bir şekilde giren ikili, kahve alıp çıktılar.

KAFA KARIŞTIRAN CEVAP

Bu iddia sonrası ilk açıklama Kerem Bürsin'den geldi. Önceki gün bir etkinlikte görüntülenen Bürsin, "Hande Erçel ile barıştınız mı?" sorusuna, "Şu an o konuya hiç girmeyelim" cevabını verdi. Bürsin'in bu açıklaması, "İlişkilerine bir şans daha vermişler" şeklinde yorumlandı.

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in barıştığı konuşulurken sosyal medyadaki bir fotoğraf karesi kafaları iyice karıştırdı. Yayınlanan fotoğraftakilerin Kerem Bürsin ve İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo olduğu iddia edildi.