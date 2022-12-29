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Hande Erçel Güzellik İçin Kesenin Ağzını Açtı
Hakkında sık sık çıkan estetik haberlerinden rahatsız olan Hande Erçel, bıçak altına yatmadan yüzünde belirgin değişimler yapmayı başarıyor. Son dönemdeki yenilikleri yakından takip eden 29 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, kendisini 2023'e sayılı günler kala bakıma aldı.
Hande Erçel, yaklaşan yeni yıl öncesi bakıma girdi. Dört ayrı güzellik işlemi yaptıran 29 yaşındaki Hande Erçel, 75 bin TL'lik bakım sayesinde 2023'e yenilenmiş girecek.
YENİ YILA YENİ HANDE
Takvim'in haberine göre; Şişli'deki bir merkeze giden Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde PB serum, kristal dolgu, Jawline dolgusu ve Paris ışıltısı adı verilen dört ayrı yönteme başvurdu. Bu işlemler ve cilt bakımı gibi ekstra işlemler için yaklaşık 75 bin TL harcayan güzel oyuncu, böylece yeni yıla da yenilenmiş girecek.
İŞTE AMELİYATSIZ OPERASYONLARI
Jawline dolgusuyla çene hattının daha hacimli ve keskin olması sağlanır. Paris ışıltısıyla cildiniz daha sağlıklı ve parlak bir görünüm alır.
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