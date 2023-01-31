Hande Erçel Dünya Starlarına Kafa Tuttu

Great Top Ten'e göre 'Dünyanın En Güzel 10 Kadın Oyuncusu' seçildi.

Hande Erçel ve Fahriye Evcen de dünya listesine girerek, büyük başarı elde etti.

Erçel, dünya listesine altıncı sıradan girerken, Evcen ise 10'uncu oldu.

Dünya listesinin zirvesinde ise Emma Watson birinci oldu. İkinci Kristen Stewart, üçüncü Selena Gomez, dördüncü Alexandra Daddario, beşinci Taylor Swift, yedinci Deepika Padukone, sekizinci Amber Heard, dokuzuncu ise Odette Annable oldu.

ABD merkezli Great Top Ten portalı, 'Türkiye'nin En Güzel Kadın Oyuncusu'nu da belirledi. Zirvede Hande Erçel yer aldı. İkinci sırada Fahriye Evcen, üçüncü sırada ise Hazal Kaya yer aldı. Dördüncü sırada Elçin Sangu, beşinci Özge Yağız, altıncı Tuba Büyüküstün, yedinci Demet Özdemir, sekizinci Burcu Biricik, dokuzuncu Ayça Ayşin Turan, 10'uncu ise Neslihan Atagül oldu.