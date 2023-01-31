Hande Erçel Dünya Starlarına Kafa Tuttu
Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Fahriye Evcen, Great Top Ten'e göre 'Dünyanın En Güzel 10 Kadın Oyuncusu' listesine girerek, dünya yıldızlarına kafa tuttu. İşte haberin detayları...
Hande Erçel ve Fahriye Evcen de dünya listesine girerek, büyük başarı elde etti.
Erçel, dünya listesine altıncı sıradan girerken, Evcen ise 10'uncu oldu.
Dünya listesinin zirvesinde ise Emma Watson birinci oldu. İkinci Kristen Stewart, üçüncü Selena Gomez, dördüncü Alexandra Daddario, beşinci Taylor Swift, yedinci Deepika Padukone, sekizinci Amber Heard, dokuzuncu ise Odette Annable oldu.
ABD merkezli Great Top Ten portalı, 'Türkiye'nin En Güzel Kadın Oyuncusu'nu da belirledi. Zirvede Hande Erçel yer aldı. İkinci sırada Fahriye Evcen, üçüncü sırada ise Hazal Kaya yer aldı. Dördüncü sırada Elçin Sangu, beşinci Özge Yağız, altıncı Tuba Büyüküstün, yedinci Demet Özdemir, sekizinci Burcu Biricik, dokuzuncu Ayça Ayşin Turan, 10'uncu ise Neslihan Atagül oldu.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|20
|39
|5. Adana Demirspor
|20
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Alanyaspor
|21
|25
|10. Karagümrük
|20
|23
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Sivasspor
|21
|21
|14. Antalyaspor
|19
|21
|15. Giresunspor
|20
|21
|16. Hatayspor
|19
|20
|17. Kasımpaşa
|20
|19
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|18
|31
|7. Rayo Vallecano
|19
|29
|8. Osasuna
|19
|28
|9. Athletic Bilbao
|19
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6