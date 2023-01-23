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Hande Erçel'den Sürpriz Proje
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeni projesi belli oldu. Adı son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile anılan ünlü oyuncu Hande Erçel, Disney Plus'taki projesi belli oldu. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre: Hande Erçel'in yeni projesi belli oldu. Adı son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile anılan oyuncu, Disney Plus'taki projesi belli oldu.
Erçel, bu yaz MF Yapım ile Yusuf Pirhasan'ın yöneteceği Denizkızı dizisinde başrol oynayacak. Bu haberden sonra Erçel, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyuncunun hayranları, Hande Erçel'i Twitter'da En Çok Konuşulanlar listesinde zirveye taşıdı.
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