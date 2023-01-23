Hande Erçel'den Sürpriz Proje

haberine göre: oyuncu, Disney Plus'taki projesi belli oldu. Birsen Altuntaş'ınine göre: Hande Erçel 'in yeni projesi belli oldu. Adı son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile anılan'taki projesi belli oldu.

Erçel, bu yaz MF Yapım ile Yusuf Pirhasan'ın yöneteceği Denizkızı dizisinde başrol oynayacak. Bu haberden sonra Erçel, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyuncunun hayranları, Hande Erçel'i Twitter'da En Çok Konuşulanlar listesinde zirveye taşıdı.