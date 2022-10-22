Hande Erçel'den O Soruya Cevap!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hande Erçel, bir süredir sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in 2.5 yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle ailesiyle vakit geçiriyor. Hande Erçel, önceki gün Etiler’de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi.

"AİLEMLE ZAMAN GEÇİRİYORUM"

Mekan çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Hande Erçel, "Neler yapıyorsunuz?" sorusunu, "İnanın hiçbir şey yapmıyorum, ailemle zaman geçiriyorum. Onun dışında şu an için hiçbir şey yok” şeklinde cevapladı.

Gelen teklifleri kendisinin geri çevirmediğini söyleyen ünlü isim, "Tam olarak öyle değil. Ama doğru zamanda doğru şey olsun istediğim için biraz bekliyorum” ifadelerini kullandı.

"SENARYO İÇİME SİNMELİ"

Gelen teklifler için kriterleri sorulan güzel oyuncu, "Senaryonun içime sinmesi gerekiyor, en büyük kriterim bu” cevabını verdi. Dijital ya da televizyon ayrımı yapmadığını dile getiren Erçel, "Hiç yok. Sadece senaryo ile alakalı” dedi.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel nereli, kaç yaşında; Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. 29 yaşındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi’de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle basladi. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.