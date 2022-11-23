Hande Erçel'den Kerem Bürsin Sorusuna Yanıt!

Neşeli halleriyle dikkat çeken Hande Erçel, mekan çıkışında gazetecilerle bir araya geldi.

"HEP AYNI SORULAR!"

Ayaküstü soruları yanıtlayan güzel oyuncu, Kerem Bursin hakkındaki sorulara “Hep aynı sorular soruyorsunuz. Daha önce defalarca konuştuk. Bu akşam kız kıza yemeğe çıktım" şeklinde konuştu.

Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere takılmıştı. Gazetecilerle konuşan güzel oyuncu, eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştığı iddialarını, "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" sözleriyle yalanlamıştı.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel nereli, kaç yaşında; Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. 29 yaşındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi’de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle basladi. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.