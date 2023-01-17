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Hande Erçel'den Flaş Karar

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son olarak eski sevgilisi Kerem Bürsin'le başrolününde yer aldığı FOX'ta ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinde sonra dizi kararını verdi. İşte haberin detayları...

Magazin 17.01.2023, 20:48 17.01.2023, 20:53 sercan
Hande Erçel'den Flaş Karar
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hande Erçel’in yeni dizi projesi merak konusuydu. Uzun süredir “Tims&B’nin DKB kod adlı “İçimdeki Yabancı” dizisiyle görüşen Erçel, sonunda kararını verdi ve yeni adı “İki Yabancı” olan diziyle prensipte anlaştı.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel nereli, kaç yaşında; Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. 29 yaşındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi’de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle basladi. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.

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