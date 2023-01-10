Hande Erçel'den Duygusal Anne Paylaşımı

Ocak 2019 yılında kanser nedeniyle annesini kaybeden Hande Erçel'den duygusal paylaşım geldi.



Sosyal medyada annesiyle ilgili sık sık paylaşımlar yapan oyuncu, bu defa annesinin gençlik karesini yayınladı.

Deniz kenarında annesinin pozunu sosyal medya hesaplarında yayınlayan oyuncu, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum..ve hep dizinin dibinde olduğumu. Seni çok özledim Annecim" diye yazdı.