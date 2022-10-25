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Hande Erçel'den Duygulandıran Paylaşım!

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, 2019 yılının Ocak ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Erçel, annesini duygusal sözlerle andı. İşte detaylar...

Magazin 25.10.2022, 12:42 25.10.2022, 12:46 arif hür
Hande Erçel'den Duygulandıran Paylaşım!

Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel, 2019 yılında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GENÇLİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Güzel oyuncu annesi Aylin Erçel'in doğum gününe özel gençlik fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta ablası Gamze Erçel'in annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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"GÜZELLER GÜZELİ ANNEM"

Erçel paylaşımına "Tüm çiçekler bugün açmış olmalı. 25 Ekim ve her gün... Seni çok ama çok özleyerek. Güzeller güzeli annem" notunu düştü.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel nereli, kaç yaşında; Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. 29 yaşındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi’de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle basladi. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.

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