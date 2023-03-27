Flaş HaberHande Erçel'den Büyük Başarı
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Hande Erçel'den Büyük Başarı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, Instagram'dan büyük bir başarı elde etti. İşte haberin detayları...
Oynadığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Hakan Sabancı ile birlikte olan oyuncu, sosyal medyada da rekor kırmaya devam ediyor.
Fotoğrafları binlerce beğeni alan Erçel, Instagram'da 30 milyon takipçiye ulaştı.
Oyuncunun, her karesi binlerce yorum da alıyor.
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