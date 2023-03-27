Hande Erçel'den Büyük Başarı

Oynadığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hakan Sabancı ile birlikte olan oyuncu, sosyal medyada da rekor kırmaya devam ediyor.

Fotoğrafları binlerce beğeni alan Erçel, Instagram'da 30 milyon takipçiye ulaştı.

Oyuncunun, her karesi binlerce yorum da alıyor.