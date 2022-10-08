Hande Erçel'den Aylin Mavi Açıklaması

Gamze Erçel, iç mimar Caner Yıldırım ile 2019 yılında evlenmiş ve o yıl içinde kızı Aylin Mavi'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Gamze Erçel'in 2019 yılında kansere yenik düşen annesi Aylin Erçel'in adını verdiği minik kızı Aylin Mavi ile ilgili kahreden haber geldi.

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto, program sırasında oyuncu Hande Erçel'e benzerliğiyle dikkat çeken 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

"İYİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Gamze Erçel, kızı Mavi’nin durumu hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz.. İki hafta önce kızımız Mavi’yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi’de gayet iyi..."

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Bir mekan çıkışı objektiflere takılan Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu. Acelesi olduğunu dile getiren oyuncu, basın mensuplarının Mavi'nin tedavi sürecine ilişkin sorduğu soruya şöyle karşılık verdi:

"Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek. O yüzden teşekkür ederim. Doğru zaman değil, inan başka zaman söz."

AYLİN MAVİ YILDIRIM KİMDİR?

Aylin Mavi, oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım'ın kızlarıdır. Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel nereli, kaç yaşında; Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. 29 yaşındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi’de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle basladi. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.