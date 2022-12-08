Hande Erçel Amerika'ya gidiyor
Oynadığı projelerle adından söz ettiren Hande Erçel, eğitim için Amerika'ya gideceğini söyledi. Sosyal medyada da paylaştığı fotoğraflarla da konuşulan oyuncu, bunlara bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...
Kerem Bürsin'le başrolünü paylaştığı Sen Kapımı Çal dizisinden sonra bir projede yer almayan Hande Erçel'den flaş bir karar geldi.
Oyuncu, eğitim için Amerika'ya gideceğini söyledi.
Amerika'da eğitim alacak Erçel, senaryo okumaya devam edecek.
Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan oyuncu, sosyal medyada paylaştığı karelerle de dikkat çekti.
Yedi fotoğrafını hayranlarının beğenisine sunan Erçel'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Oyuncunun, son dönemde adı iş insanı Hakan Sabancı'yla anılıyor. Erçel, iddiaları yalanlamıştı.
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