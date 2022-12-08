Hande Erçel Amerika'ya gidiyor

Kerem Bürsin'le başrolünü paylaştığı Sen Kapımı Çal dizisinden sonra bir projede yer almayan Hande Erçel'den flaş bir karar geldi.

Oyuncu, eğitim için Amerika'ya gideceğini söyledi.

Amerika'da eğitim alacak Erçel, senaryo okumaya devam edecek.

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan oyuncu, sosyal medyada paylaştığı karelerle de dikkat çekti.

Yedi fotoğrafını hayranlarının beğenisine sunan Erçel'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Oyuncunun, son dönemde adı iş insanı Hakan Sabancı'yla anılıyor. Erçel, iddiaları yalanlamıştı.