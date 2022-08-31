Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkının ilk fotoğrafı

Oyuncu Hande Doğandemir ile Furkan Palalı, önceki gece sabaha karşı görüntülendi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğününe ayrı ayrı katılan ikili, after parti sonrası geceyi birlikte terk ettikleri sırada gazetecilere yakalandı.

Flaşların patlamasıyla şok yaşayan ikili, panikleyerek soruları yanıtsız bıraktı.

Mekandan el ele çıktıkları sırada görüntülenen sevgililer, mekan görevlilerinin müdahalesi sonucu görüntü vermekten kaçındı.

FURKAN PALALI'DAN YAKIŞMAYAN HAREKET

İki görevlinin gazetecileri tehdit ettiği sırada onlara müdahale etmeyen Furkan Palalı, sadece görevini yapmakta gazetecileri tehdit eden iki görevliyi izlemekle yetindi.

Basın mensuplarının görüntü almasını engelleyen şahısların tehditlerinden faydalanarak, Doğandemir'in olduğu araca binen Palalı, aracın hızlıca hareket etmesiyle sevgilisiyle gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.



