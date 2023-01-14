Hande Doğandemir ile Aytaç Şaşmaz Aşk mı Yaşıyor? İlk Açıklama Geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Cemre Baysel ile ilişkisini bitiren Aytaç Şaşmaz, Hande Doğandemir'le baş başa yemek yedi.

Etiler'deki bir mekanda yemek yiyen ikili, çıkış kapsında aynı araca bindi.

Geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu olan Cemre Baysel ile ayrılan Şaşmaz'ın, Hande Doğandemir’le görüntülenmesi kafaları karıştırdı.

Aracının içinden camını açarak soruları yanıtlayan Aytaç Şaşmaz’a, " Yeni bir birliktelik mi var?" sorusuna, "Aşk yok, iş var" şeklinde cevapladı.

Yeni tiyatro oyunu 'Eksik'e Hande Doğandemir’le başladıklarını söyleyen Aytaç Şaşmaz, "Prova öncesi yemek yedik, şimdi gidiyoruz" dedi.