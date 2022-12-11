Hande Demir, 2011 yılında ikinci kez nikah masasına oturduğu, çocuklarının babası Erdinç Acar ile 10 Temmuz 2020’de Beykoz Adliyesi’nde tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.





Sosyetik güzel, geçen yıl ağustos ayında tanıştığı inşaatçı Cevdet Taşçeken ile eylülde aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgilisi İzmir’de oturduğu için aradaki mesafe sorun olmuş, aralıkta ilişkilerine nokta koymuştu. İlişkinin bitmesinin diğer nedeni ise Erdinç Acar’ın bu ilişkiye tepki vermesi olarak gösterilmişti.

Şimdilerde Hande Demir yeni bir aşka yelken açtı. Demir, Hasan Tufan isimli yeni sevgilisi ile Ebru Gündeş’in sahne aldığı Günay Restoran’a el ele gidip aşklarını da ilan etmiş. En ön sıradan Gündeş’i izleyen sevgililer, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyormuş.

Erdinç Acar’ın bu ilişkiye nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.

