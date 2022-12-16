İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Fahriye Evcen, önceki gün İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine tek başına gelen Evcen, Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezerek yeni sezon ürünlerine göz attı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere kolay gelsin demekleyetinen oyuncu, daha sonra bir arkadaşıyla buluşarak alışveriş turuna yemek molası verdi.

Dostuyla buluşan ve yemek yiyen Fahriye Evcen, akşam saatlerine kadar yaptığı alışverişin ardından alışveriş merkezinden tek başına ayrıldı. Evcen'in hamilelik şıklığı ve tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.